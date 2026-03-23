El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina tiene a cargo la pesquisa sobre las circunstancias que rodean la muerte de una mujer en una residencia localizada en la urbanización Balboa Town House, en ese municipio.

Las autoridades fueron alertadas a las 7:20 a.m. de hoy, lunes, tras los vecinos de la calle 435 percibir un fuerte hedor que salía de la casa donde vivía una mujer que hace días no la habían visto.

Cuando llegaron los agentes del Precinto de Carolina Norte y Oeste hallaron el cuerpo de la mujer en aparente estado de descomposición.

En la residencia los agentes encontraron, ademas, dos perros que la estaban custodiado, por lo que se hicieron gestiones con la Unidad Canina y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias para que los llevara a un lugar seguro.

La identidad de la fallecida no ha sido revelada.

La División de Homicidios del (CIC) de Carolina junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.