Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado a media mañana de este martes en un risco cerca de una estructura abandonada en el kilómetro 2.0 de la carretera PR-446, en San Sebastián.

Los vecinos del sector se comunicaron con la Policía tras percibir un fuerte hedor que salía entre la maleza. Cuando los agentes llegaron a la escena pudieron avistar el cuerpo.

Se desconoce la descripción de la persona fallecida y las circunstancias que rodean la muerte.

Los investigadores de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla indagan sobre personas desaparecidas en esa área policíaca.