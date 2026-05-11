La Policía de Puerto Rico investiga el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición encontrado durante la madrugada de este lunes dentro de una alcantarilla de aproximadamente 15 pies de profundidad en una planta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ubicada en el sector Rama 8, en Río Piedras.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue localizado en una alcantarilla de aguas residuales y presentaba un avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo.

Personal de la Unidad de Rescate acudió a la escena para realizar las labores de extracción del cadáver. Sin embargo, fue necesario solicitar equipo adicional debido a la profundidad y las condiciones del lugar.

Al momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona ni las circunstancias relacionadas con la muerte.

El Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investiga el caso.