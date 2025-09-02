El cadáver en descomposición de un hombre fue hallado eta mañana, en una residencia ubicada en la carretera PR-987 del barrio Las Croabas, en Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

Una llamada que se recibió a través del Centro de Mando Municipal, alertó a los agentes sobre un hedor que salía de una residencia. Al verificar encontraron el cadáver de David Meléndez Amaro de 46 años, residente del lugar.

La fiscal Karen Calo Vélez, instruyó al traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.

La agente Luz M. Sánchez, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Fajardo, investigó la escena.