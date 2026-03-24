El cadáver de un hombre fue localizado a media mañana de hoy, martes, flotando en la bahía Ensenada Honda, en Culebra.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, la llamada de alerta se recibió a las 11:19 a.m. y cuando los agentes llegaron encontraron el cuerpo de una persona que no ha sido identificada.

La víctima tiene unos 67 años de edad. Se desconocen las causas de la muerte.

La División de Homicidios del CIC de Fajardo junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.