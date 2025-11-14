Un carro baleado con sangre fue hallado durante la tarde del jueves en la calle 36 S.O. de la urbanización Las Lomas, en Puerto Nuevo, San Juan, informó la Policía.

Agentes del precinto de Puerto Nuevo llegaron al lugar tras recibir una querella a eso de las 4:25 p.m. y verificaron que se trataba de un Kia Forte azul con varios impactos de bala y sangre.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos y quién pudo haber estado involucrado.