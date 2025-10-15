Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Santa Isabel, investigan una querella sobre una persona que fue hallada muerta hoy a eso de la 1:00 p.m. en una residencia ubicada en el barrio Paso Seco, sector Obdulia, del municipio de Santa Isabel.

Según la información preliminar, una llamada al Distrito de Santa Isabel alertó a las autoridades sobre el cuerpo de un hombre, identificado como Manuel Jesús Murria Feliciano, de 70 años, en estado de descomposición en uno de los cuartos en el interior de la residencia.

El agente Anthony Miranda, adscrito al mencionado distrito, investigó preliminarmente y el agente Ariel Cordero, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, asumió la investigación en coordinación con el fiscal Juan Molina, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses, para los análisis correspondientes.