Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC Área de Aguadilla, informaron que Melvin David Muñiz Abreu de 34 años y residente en San Sebastián, fue localizado caminando por el pueblo de Ponce.

Varios ciudadanos notificaron a la Policía sobre una persona desorientada que fue vista caminando por el pueblo de la Ciudad Señorial, siendo identificado como la persona reportada desaparecida el 18 de enero, del barrio Guajataca, en San Sebastián.

Sus padres acudieron al cuartel y se lo llevaron a un hospital para que recibiera el tratamiento médico necesario.

La oficina de prensa de la Policía indicó, que la familia de Muñiz Abreu, agradeció la difusión de su imagen y la información circulada sobre la desaparición de su hijo para dar con su paradero.

El caso fue investigado por el agente Eric Méndez Cancel.