El cadáver baleado de un hombre fue localizado al mediodía de hoy, lunes, en una estructura que aparenta estar abandonada en la carretera PR-861 del sector Shangai, en Toa Alta.

Según datos preliminares, a las 12:30 del mediodía una persona llegó al cuartel de Toa Alta para notificar que había un cadáver sobre el pavimento.

En la escena se observan casquillos de bala.

La División de Homicidios junto al fiscal de turno investigan los hechos.