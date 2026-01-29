El cadáver de un hombre fue localizado esta mañana sobre el pavimento en la calle 12 del barrio Monte Verde, en Canóvanas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Agentes adscritos al Distrito de Canóvanas fueron alertados a eso de las 7:45 de la mañana de hoy, y los patrulleros que llegaron a la escena confirmaron la situación.

No se ha precisado si presenta algún signo de violencia visible.

La División de Homicidios del CIC de Carolina en unión al fiscal de turno tienen a cargo de la pesquisa.