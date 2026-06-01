Una mujer fue hallada ahogada en la mañana de hoy, lunes, en la piscina de una residencia localizada en la urbanización Parkville, en Guaynabo.

El cuerpo fue hallado a las 9:20 a.m. cuando el hijo de los residentes la encontró y notificó a las autoridades.

La fallecida era cuidadora de los adultos mayores que viven en esa casa.

La División de Homicidios de Bayamón tiene a cargo la investigación junto al fiscal de turno.