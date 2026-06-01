Hallan mujer ahogada en la piscina de una residencia en Guaynabo
Tenía 57 años.
Presentado por
PUBLICIDAD
Una mujer fue hallada ahogada en la mañana de hoy, lunes, en la piscina de una residencia localizada en la urbanización Parkville, en Guaynabo.
El cuerpo fue hallado a las 9:20 a.m. cuando el hijo de los residentes la encontró y notificó a las autoridades.
La fallecida era cuidadora de los adultos mayores que viven en esa casa.
La División de Homicidios de Bayamón tiene a cargo la investigación junto al fiscal de turno.