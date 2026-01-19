Personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) localizó esta mañana en la playa Caracoles, ubicada en la carretera PR-681, en el barrio Islote de Arecibo, el cadáver de un pescador que fue arrestrado al mar por el fuerte oleaje.

La víctima fue identificada por sus familiares como Josué Rodríguez Marrero, de 21 años y vecino de Corozal.

El director de respuesta de la NMEAD, Gilberto Maldonado explicó que ayer los tres jóvenes estaban en lo alto de una de las piedras pescando y una ola los derribó al agua.

“Se encontraban pescando y el fuerte oleaje los golpeó a los tres, uno logró salir, el segundo fue rescatado y trasladado al Centro Médico y el tercero fue rescatado en la mañana de hoy (a eso de las 8:25 a.m.”, explicó Maldonado.

La Guardia Costera, agentes de la Unidad Marítima de Fuerzas Unidas de Rápida Acción y los buzos, participaron de las labores de rescate.