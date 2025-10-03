Un hombre fue herido de bala a media mañana de hoy, viernes, en la carretera PR-536 del barrio Ollas, en Santa Isabel, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, a las 11:07 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre detonaciones en esa comunidad.

Cuando se movilizaron a la escena los patrulleros y paramédicos encontraron a un hombre herido de bala en las piernas.

La condición del perjudicado, que no ha sido identificado, es estable.

La querella se refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.