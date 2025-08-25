Un hombre que transitaba en un vehículo todoterreno por el kilómetro 0.5 de la carretera PR-619, interior del sector Sandoval en Morovis, fue herido de bala anoche desde un carro color gris en marcha.

Según la querella, a eso de las 9:15 p.m. de ayer, domingo, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificaba sobre detonaciones cerca del Coliseo Gallístico del barrio Cuchillas.

Los patrulleros que llegaron a la escena econtraron casquillos de bala, y varias personas les informaron que habían trasladado a un herido a una sala de emergencias en ese municipio en un vehículo privado.

El sujeto de 30 años y vecino de Morovis fue hospitalizado en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde le diagnosticaron heridas de bala en el brazo izquierdo y el abdomen y cadera del lado derecho.

La investigación preliminar sugiere que el herido fue víctima de un robo ya que le dispararon y le robaron el “four track” marca Yamaha, modelo Banshee 350 y año 2005, que manejaba.

El perjudicado, fue transportado a una institución hospitalaria y su condición fue descrita como de Cuidado.

El agente Carlos Medina Delgado, adscrito a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, continuará con la pesquisa correspondiente.