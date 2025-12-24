Un comerciante asiático fue herido de bala por motivos que se investigan, esta madrugada, en la carretera PR-149, en Villalba.

La investigación preliminar reveló, que a eso de las 2:00 a.,. de hoy, miércoles, Man Chung Fung, de 51 años, estuvo en un hotel de la zona metropolitana y se presume que iba de regreso a su residencia en su camioneta Toyota Tacoma, cuando se le acercó un vehículo tipo “SUV” color blanco, desde el cual le dispararon.

“Transitaba por la carretera 149 de Juana Díaz a Villalba cuando se le apareó un vehículo desde el cual le enseñaron un arma de fuego, este aceleró la marcha y le dispararon. Llega al cuartel y entra buscando ayuda”, narró el inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

PUBLICIDAD

Una vez entró al cuartel y los pistoleros le dispararon en tres ocasiones desde la carretera.

En la escena se recuperaron como evidencia tres casquillos, observó el inspector Justiniano.

Los investigadores se encuentran recorriendo la ruta en busca de descargar y analizar vídeos de seguridad.

La condición del herido, que es propietario del restaurante La Nueva China, en Villalba, es estable.

El agente Pedro Martínez adscrito al Distrito de Villalba investigó inicialmente y refirió el caso a la División de Agresiones del CIC de Ponce.