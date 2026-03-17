Hieren de bala a un hombre cerca de un parque en Peñuelas
Se investiga el motivo de la agresión agravada.
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Un hombre resultó herido de gravedad tras ser baleado esta mañana, en la carretera PR-132, cerca del parque Pedro Albizu Campos, en Peñuelas.
Según información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre disparos en el lugar.
Al llegar los agentes del Distrito de Peñuelas a la escena, hallaron una guagua Ford Explorer color blanco, con impactos de bala. Posteriormente se notificó de un hombre con heridas de bala había sido trasladado a una institución hospitalaria cercana.
Al momento, se desconoce la identidad y condición del perjudicado.
Personal de las divisiones de Servicios Técnicos y Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce se encuentra a cargo de la pesquisa.