Un hombre resultó herido de gravedad tras ser baleado esta mañana, en la carretera PR-132, cerca del parque Pedro Albizu Campos, en Peñuelas.

Según información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre disparos en el lugar.

Al llegar los agentes del Distrito de Peñuelas a la escena, hallaron una guagua Ford Explorer color blanco, con impactos de bala. Posteriormente se notificó de un hombre con heridas de bala había sido trasladado a una institución hospitalaria cercana.

Al momento, se desconoce la identidad y condición del perjudicado.

Personal de las divisiones de Servicios Técnicos y Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce se encuentra a cargo de la pesquisa.