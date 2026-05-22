Un hombre resultó herido de bala esta mañana en el kilómetro 1.8 de la carretera PR-985, en Juncos, informó la oficina de prensa de la Policía.

A eso de las 9:15 a.m. de hoy, viernes, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1que alertó sobre un herido de bala, al llegar los patrulleros encontraron al hombre.

Este fue trasladado a una sala de emergencia. Su condición es estable.

El perjudicado no ha sido identificado al momento y se investigan las circunstancias en las que ocurrieron los sucesos.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, continuará con la pesquisa.