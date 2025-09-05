Una octogenaria se querelló tras su hijo agredirla a media mañana de ayer, jueves, en su residencia localizada en la calle Carrión Maduro, en Coamo.

Según alegó la víctima, Isolina Torres de 84 años, su hijo Julio J. Torres de 54 años, la agredió con la mano en el hombro derecho en dos ocasiones y la amenazó al decirle, “que si lo internaba o lo metía preso cuando saliera la iba a matar”.

La perjudicada recibió asistencia médica en un hospital de la zona.

La agente de Jesús, adscrita al cuartel del Distrito de Coamo, investigó el caso y la fiscal Tania Delgado, se dispone a radicar cargos esta tarde.