Hombre acaba con heridas en los labios por uso de pirotecnia
El incidente ocurrió en la madrugada en Moca.
La policía investigó un incidente desgraciado relacionado a uso de pirotecnia, reportado en la madrugada de hoy, jueves, en el barrio Naranjo de Moca.
Según el reporte, se informó que un hombre de 39 años sufrió una laceración en los labios debido a la explosión de un artefacto de pirotecnia. No está claro de qué tipo de pirotecnia se trató.
La agente Jamilette Rivera, adscrita al Distrito de Moca, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Explosivos de Aguadilla.