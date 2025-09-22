Miguel Ángel González Varela, un exempleado municipal acusado de asesinato en primer grado y de disparar o apuntar un arma de fuego contra su yerno, renunció este lunes a la vista preliminar que enfrentaría y pasará directamente a juicio, confirmó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

Los hechos que se le imputan al hombre de 60 años ocurrieron el sábado, 5 de julio, a la 1:52 a.m., frente al apartamento 325 del residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo, donde presuntamente llegó y le disparó a Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años.

Según la investigación, González Varela habría actuado tras enterarse de que Rancel Galarza había agredido físicamente a su hija —pareja del joven— en un presunto incidente de violencia de género.

Tras su arresto, González Varela fue ingresado a prisión al no prestar una fianza de $200,000. No obstante, su defensa presentó una moción para la reducción de fianza, la cual fue acogida por el juez Robert Osoria, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien la redujo a $60,000. Actualmente, el acusado se encuentra en libertad bajo supervisión electrónica.

“Estoy arrepentido de lo que hice”, dijo el pasado 8 de julio González Varela tras ser excarcelado.

La lectura de acusación en su contra fue pautada para el 9 de octubre. Mientras, el juicio quedó pautado para el 31 de octubre.