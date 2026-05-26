Una mujer fue asesinada en el interior de un vehículo y un hombre que presentaba una herida de bala murió en un hospital, en hechos ocurridos al mediodía de hoy, martes, en el expreso Román Baldorioty de Castro salida hacia la carretera PR-3 en dirección hacia Río Piedras.

Se trata de un nuevo incidente de feminicidio y suicidio reportado a las 12:24 p.m., confirmó la Policía.

La mujer transitaba en una guagua Hyundai Tucson color gris cuando el hombre le disparó y se disparó en la cabeza mientras estaba en el asiento del conductor de una camioneta Toyota Tacoma.

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El hombre herido fue trasladado a un hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, donde el médico de turno certificó su muerte.

Se investiga si entre los involucrados existía una orden de protección ya vencida.

Un tramo de la carretera está cerrado al tránsito mientras concluye la investigación de la escena.

La División de Homicidios del CIC de Carolina junto al fiscal de turno investigan los hechos.

En lo que va de año 16 mujeres han sido asesinadas de las cuales, siete fueron motivados por la violencia doméstica.