La Policía investigó una agresión ocurrida ayer, sábado, a eso de las 11:50 de la noche, en la carretera 152, sector Los Papujos, en el barrio Quebradillas, en Barranquitas.

Según la información preliminar, en el lugar se arrestó a un hombre de 44 años que se alega agredió con una silla a otro de 50 años en diferentes partes del cuerpo. Además, utilizando un cuchillo le habría ocasionado una herida en la parte posterior derecha de la espalda.

El perjudicado recibió asistencia médica en el hospital SIM de Barranquitas, donde el doctor de turno le tomó cuatro puntos de sutura y le suministró medicamentos, y luego fue dado de alta.

El caso se consultó con la fiscal María Baras Garcías, quien instruyó dejar al detenido en la celda hasta hoy, 25 de enero, para la posible radicación de cargos criminales.

La agente Yanira Reyes, del distrito de Barranquitas, tuvo a su cargo la investigación de estos hechos.