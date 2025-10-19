Vecinos de un condado de Florida denunciaron que un hombre se paseó por el barrio completamente desnudo durante la madrugada y generó varios disturbios, por lo que la situación estuvo a punto de pasar a mayores.

Según contó un testigo a WFLA, el hombre “tuvo suerte” de seguir con vida, debido a que varios vecinos lo amenazaron incluso con dispararle después de que el mismo irrumpiera en los patios de sus casas y rompiera vehículos, puertas, entre otras cosas.

La policía identificó al sospechoso como Joshua Garrison y la denuncia indica que provocó daños en casas y coches: por ejemplo, uno de los vecinos reveló que el hobre revoleó una maceta a través de una de las ventanas de su auto.

Al mismo tiempo, otros contaban que lo vieron saltando y trepando muros para caminar por los patios de las casas o incluso teniendo gestos sexuales, y así se generaron varios cruces e insultos que pudieron haber pasado a mayores y provocar una tragedia tanto para los vecinos como par el hombre.

Los hechos ocurrieron en Pinellas Park y el hombre fue intervenido por la policía. Ahora enfrenta cargos por robo, daños criminales y conducta lasciva, ya que todo quedó capturado por las cámaras de seguridad de las casas.

