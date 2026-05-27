Cargos criminales por maltrato agravado -cuando se cometiere contra una mujer embarazada- y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, fueron radicados ayer, martes, contra Odlanier Y. Rancel Bordoy, de 22 años, y residente en Arecibo.

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo, en Arecibo, donde se alega que Rancel Bordoy, tras una discusión con la perjudicada, que se encuentra embarazada, la agredió en el área del rostro y amenazó con causarle daños a la residencia.

Odlanier Y. Rance Bordoy, enfrenta cargos por violencia doméstica contra su pareja embarazada. ( Suministrada por la Policía )

El caso fue consultado con el fiscal Daniel Rosado, quien radicó los cargos antes mencionados.

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La prueba fue presentada ante la juez Michelle Camacho Nieves, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $30,000, la cual no prestó.

El imputado fue ingresado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La la vista preliminar fue pautada para el 10 de junio.

La investigación estuvo a cargo de la agente Patricia Aguilar Mercado, adscrita a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Brenda L. Lisboa Torres.