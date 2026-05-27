La investigación de una querella por un caso de presunta violencia doméstica culminó ayer con la radicación de cargos criminales a Josian J. Acevedo Ortiz, de 24 años, por violación a la nueva Ley de Vida Silvestre.

La investigación de la agente Sulayma Valle, adscrita al Distrito de Toa Alta, se desprende que el 25 de mayo, Acevedo Ortiz estuvo involucrado en un alegado incidente de violencia domética.

Durante la investigación se le ocupó una pistola marca Glock de calibre .40, para la cual poseía licencia y diez municiones.

Además, fue confiscado un mono Rhesus, el cual éste mantenía en cautiverio.

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El caso se consultó con la fiscal Adriana Muñoz, quien le radicó los cargos.

Josian J. Acevedo Ortiz, enfrenta cargos por violación a la nueva Ley de Vida Silvestre. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Nadja Banuchi, del Tribunal de Bayamón, determinó no causa por los delitos de violencia de doméstica.

Mientras encontró causa para arresto por los cargos de violación a la Ley de Vida Silvestre, por “introducir, importar, poseer, reproducir, comprar, vender, intercambiar, transportar o exportar especies exóticas, perjudiciales o venenosas, sin permiso previo del Secretario (del Departamento de Recursos Naturales) o con el mismo vencido”.

Quedó en libertad al prestar la fianza de $1,000, la cual prestó.