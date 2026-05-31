Las autoridades de Hawai han acusado a un hombre de 36 años de asesinato en los asesinatos de tres personas en una comunidad remota conocida por su estilo de vida ecléctico y comunal.

Jacob Daniel Baker fue acusado el sábado de asesinato en primer y segundo grado, según informó el Departamento de Policía de Hawai en un comunicado de prensa.

Baker permaneció encarcelado sin fianza el domingo y la policía dijo que su primera comparecencia ante el tribunal estaba prevista para el lunes. No se supo de inmediato si Baker tenía un abogado que pudiera hablar por él.

Los cargos por los asesinatos se presentaron dos días después de que la policía detuviera a Baker tras una persecución en la Gran Isla de Hawai, donde se encontraron a las tres víctimas en la comunidad rural de Puna, conocida por su paisaje tropical y sus habitantes de espíritu libre.

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Robert Shine, de 69 años, fue hallado muerto el lunes parcialmente sumergido en un estanque de cemento, según la policía. La segunda víctima, un hombre de 79 años, fue descubierto el martes a unos cientos de metros de distancia. Sus amigos lo identificaron como Chitta Morse.

La policía encontró a la tercera víctima, John Carse, de 69 años, a última hora del martes en una propiedad situada a 19 millas (31 kilómetros) de donde se localizaron los otros dos cadáveres.

La policía no ha dado un motivo sospechoso de los asesinatos. El jefe de la policía de Hawai, Reed Mahuna, ha dicho que los investigadores no encontraron ninguna conexión entre las víctimas, aparte de que dos de ellas vivían cerca la una de la otra.

Además de los cargos de asesinato, Baker también se enfrenta a cargos de robo con allanamiento de morada, robo de vehículo y daños contra la propiedad.

Los asesinatos dejaron en vilo a los residentes de Puna, una comunidad enclavada en medio de una exuberante selva y áridos campos de lava donde la gente que busca vivir sin conexión a la red suele cambiar trabajo por alojamiento.

Stephen Shaffer, residente en Puna, dijo que Baker había trabajado para su ex mujer, trepando a los cocoteros de los terrenos donde ella cultiva fruta, a cambio de un lugar donde vivir. Después de varios meses, dijo Shaffer, su ex mujer pidió una orden de alejamiento contra Baker, diciendo que se sentía amenazada por él.

Donald Hyatt, amigo de la ex esposa de Shaffer y de dos de los hombres asesinados, dijo que Baker abandonó la cabaña donde había estado viviendo hace meses. Hyatt dijo que Baker regresó recientemente reclamando “derechos de okupa” y amenazó a la ex de Shaffer.

Pocos días antes de los asesinatos, dos mujeres habían solicitado órdenes de alejamiento temporal contra Baker, alegando que las había amenazado y acosado, según consta en los registros judiciales. Un juez denegó ambas solicitudes, alegando que no había pruebas suficientes de acoso.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.