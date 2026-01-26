La Policía investiga un asesinato ocurrido la noche de hoy, a las 9:26 p.m., en la carretera PR-187, kilómetro 22.9, frente a los Ayala, en el sector Tocones de Loíza.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el mencionado lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre tirado sobre el pavimento.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina está a cargo de la investigación.