Un hombre fue asesinado a balazos en la tarde del viernes en el sector Santana del barrio Ceiba Sur, en Juncos, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en la carretera PR-935, kilómetro 1.2. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto.

La víctima fue identificada por su pareja como Nelson Montañez González, de 42 años. Su cuerpo fue levantado en la escena y enviado al Instituto de Ciencias Forenses, bajo la supervisión de la fiscal Dailu Rivera.

El caso quedó a cargo del agente Pedro González, en unión al sargento David Correa, ambos adscritos a la División de Homicidios. Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información a comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020.