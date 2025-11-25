Un jurado alcanzó un veredicto de culpabilidad ayer, lunes, por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a tres artículos de la Ley de Armas, contra Jesús Ricardo Ubri Custodio, de 22 años, por un crimen ocurrido en la noche del 12 de noviembre en la intersección de la avenida 65 de Infantería con la calle 3 de la urbanización San Antonio, en Río Piedras.

La investigación del agente Carlos Colón López, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, bajo la supervisión del sargento Arnaldo Ruiz Medina, reveló que, mientras las víctimas se encontraban en el interior de un automóvil marca Mitsubishi Mirage color oro, en espera del cambio de luz del semáforo, se le apareó por el lado derecho un Jeep color rojo y desde el interior comenzaron a disparar alcanzando a sus dos ocupantes.

El conductor falleció en la escena y una adolescente de 16 años recibió atención médica posteriormente en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

La víctima fue identificada como Abnelvis Soto Santiago, de 18 años, natural del municipio de Florida, pero que para la fecha de su asesinato vivía en el residencial Dr. Rafael López Sicardó, en Río Piedras.

Ubri Custodio, vecino de Villa Palmeras, en Santurce, fue acusado en ausencia por los fiscales Jorge Vélez González y Luis Valentín Córdova, y el 8 de marzo de 2023, se le diligenció la orden de arresto emitida por el juez Juan A. León González, determinó causa para arresto y le con una fianza de $1.8 millones.

Durante el proceso su defensa esgrimió infracción al término de juicio rápido, por la omisión del Ministerio Público de cumplir con el descubrimiento de prueba de manera oportuna.

A raíz de dicha petición, el 26 de junio de 2023, el Tribunal de Primera Instancia, desestimó las acusaciones que pesaban en contra Ubri Custodio, acogiendo su señalamiento de que se había violentado el término de juicio rápido para enjuiciar. En consecuencia, el foro primario ordenó la excarcelación.

Sin embargo, la excarcelación no se concretó ya que el mismo día de ser esta ordenada, el Ministerio Público volvió a presentar las seis denuncias que pesaban contra este, lo que dio lugar a que se expidiera auto de prisión provisional, hasta que pudiera prestar la fianza que se le impuso por causa de esta nueva presentación de cargos y quedó sumariado.

El 24 de agosto de 2023, se celebró la segunda vista preliminar, cuyo resultado fue la determinación de causa para acusar por todos los cargos.

Según un documento judicial del caso, el 6 de marzo de 2024, se disolvió el jurado debido a que no se pudo lograr un acuerdo de unanimidad en el veredicto. Conforme a ello, terminado el juicio no se culminó el encausamiento del acusado, sino que continuó el mismo proceso en etapa de juicio.

En el segundo juicio contra fue declarado culpable, en la sala de la jueza Alexandra Rivera Sáez, del Tribunal de San Juan, se emitió el veredicto de culpabilidad.

La lectura de sentencia se citó para el 23 de enero de 2026.