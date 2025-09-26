El cuerpo baleado de un hombre fue localizado esta mañana en la calle del Parque, en Santurce, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, alrededor de las 8:31 a.m., una llamada al Sistema 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona en el pavimento. Al llegar, los agentes encontraron al hombre en un área verde.

El occiso aún no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto al fiscal de turno, se encuentran a cargo de la pesquisa.