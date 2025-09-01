Un conductor llegó esta madruga al cuartel de Carolina Norte, para reportar una agresión grave, en el sector Villa Marina de la urbanización Los Ángeles, en ese municipio.

Según se informó preliminarmente, a las 5:41 a.m. de hoy, lunes, un hombre llegó hasta el cuartel donde denunció que un hombre se desmontó de un vehículo y disparó hacia su automóvil marca BMW X5, color azul y del año 2022.

El perjudicado resultó con heridas en su rostro debido a los fragmentos de cristales rotos por los impactos de bala.

La víctima fue transportada por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área, para ser atendido por el doctor de turno y al momento su condición es descrita como estable.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, tiene a cargo la pesquisa.