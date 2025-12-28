Un hombre murió ahogado en horas de la tarde de hoy, domingo, en la parte posterior del negocio Mar Bella, en Piñones, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un hombre que fue arrastrado por la corriente de agua en el lugar. Al ser rescatado, paramédicos intentaron brindarle los primeros auxilios, pero el individuo no presentaba signos vitales.

Al momento, el hombre no ha sido identificado, indicaron las autoridades, mientras continúan las diligencias para confirmar su identidad.

Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología había alertado sobre corrientes de resaca potencialmente mortales que permanecerán hasta el miércoles en las playas especialmente del norte de Puerto Rico.

Agentes adscritos al Precinto de Piñones, en conjunto con personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación. Se informó que más adelante se ofrecerán detalles adicionales conforme avance la pesquisa.