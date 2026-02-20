Un hombre pereció ahogado durante la mañana de hoy, viernes, en la piscina del complejo La Joya en Palmas del Mar, en Humacao.

Las autoridades fueron alertadas sobre el suceso a las 9:39 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El cuerpo fue removido del agua donde se certificó su muerte.

Se hacen gestiones para corrborar si el occiso es residente del exclusivo lugar.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao junto al fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa.