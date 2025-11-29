Un hombre murió la mañana de este sábado en medio de un accidente de tránsito registrado en la carretera PR-172 en el municipio de Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la Uniformada, el incidente ocurrió a las 8:41 a.m. frente al Colegio Edison, en la urbanización Villa del Rey.

Preliminarmente, las autoridades informaron que el hombre, que conducía un vehículo Toyota Tacoma de color blanco y modelo 2023, perdió el control y colisionó con un objeto fijo. Las circunstancias que rodean el accidente aún están bajo investigación.

Agentes del Negociado de Patrullas y Carreteras de Caguas, junto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación y se encuentran en el proceso de determinar las causas exactas de la colisión.