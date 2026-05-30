Un hombre murió en la mañana de este sábado, tras ser picado por unas abejas.

El incidente, catalogado por la Policía como “desgraciado”, ocurrió a eso de las 8:25 a.m., en la carretera PR-159, cerca de la Escuela Nuevo Milenio, en el municipio de Toa Alta.

El informe policiaco indica que, “en circunstancia que se encuentran bajo investigación, un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abeja”.

El perjudicado no ha sido identificado.

Agentes del distrito de Toa Alta investigan los hechos.