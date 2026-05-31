Un hombre de 64 años murió luego de sufrir un aparente percance de salud mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control de su vehículo e impactara una valla de seguridad a eso de las 12:05 de la madrugada de este domingo en la carretera PR-2, kilómetro 53.5, en Manatí.

Según la investigación de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, Ángel Luis Cruz Correa, residente de ese municipio, conducía una Jeep Grand Cherokee color crema del año 2016 cuando presuntamente sufrió una emergencia de salud mientras transitaba por la mencionada vía.

A causa del incidente, Cruz Correa perdió el control del volante y chocó contra una valla de seguridad. El hombre viajaba acompañado por su esposa, María M. Cancel Vélez, de 61 años, quien resultó ilesa.

Tras el choque, paramédicos transportaron a Cruz Correa al Hospital Manatí Medical Center, donde un médico de turno certificó su fallecimiento. Su esposa resultó ilesa.

El caso fue consultado con la fiscal Carolin Medina de Gracia, quien ordenó la toma de fotografías de la escena y dispuso que el vehículo no fuera ocupado