José Velázquez Rivera, quien se presentó en Puerto Rico Gana y recibió ayuda económica por presuntamente ser una persona sin hogar y sin trabajo, prometió que devolvería las aportaciones económicas que recibió de parte de la teleaudiencia tras ser arrestado por hurto.

“Claro que sí”, se limitó a asegurar a las cámaras de Telemundo cuando fue cuestionado sobre esa posibilidad.

El hombre, de 26 años, indicó en el programa el domingo que vivía en un automóvil porque no tenía trabajo. Por lo tanto, la producción le otorgó $500, mientras que ciudadanos contribuyeron con sus donativos económicos mediante ATH Móvil y hasta un alcalde le hizo una oferta de empleo y vivienda.

Ese vehículo donde pernoctaba, sin embargo, le pertenecía a una compañía de alquiler de autos. Velázquez Rivera supuestamente no había emitido los pagos para continuar su uso. Por ende, las autoridades buscaban dar con el paradero del hombre desde el 7 de agosto.

Es por esto que fue detenido anoche por agentes de la División de Vehículos Hurtados detrás de una farmacia en la Avenida Degetau, en Caguas.

“Claro, vivía en un carro robado”, confesó al noticiario. “Claro que sí, porque toqué muchas puertas en el gobierno y ninguno me abrió las puertas. Pues, ¿a qué uno tiene que acudir? Al (crimen)”, alegó.

Cuando fue arrestado, se le ocupó el automóvil marca Hyundai Accent, color gris, reportado como hurtado el 7 de agosto en Guayama. Además, Velázquez Rivera también se apropió ilegalmente de $600 que le pertenecían a una mujer.

“No (me arrepiento de robar un vehículo), porque no tenía un techo dónde vivir. No. No lo robamos. ¿Qué no se pagó unos días después de que lo utilizamos? Eso no se llama robar”, adujo el hombre quien, según la Policía, tiene antecedentes penales por daños a propiedad.

La Fiscalía de Guayama determinará hoy los posibles cargos criminales que pesarían en su contra.