( Angel M. Rivera / STAFF )

Un hombre resultó herido por uso de pirotecnia en horas de la madrugada de hoy, jueves, en el pueblo de Río Grande.

Según informó la información que ofreció a la Policía el querellante, José Ortiz Adorno, de 35 años, alguien encendió una “batería” y al explotar resultó con laceraciones en el área del rostro y los ojos.

El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, en condición estable.

Agentes de la División de Explosivos del área de Humacao se hicieron cargo de la investigación.