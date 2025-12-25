Un hombre fue herido de bala por motivos que se investigan en la madrugada de hoy, Día de Navidad, mientras se encontraba en la parte posterior de un bar en la barriada San Miguel, en Guaynabo.

De acuerdo con la información preliminar, a las 12:20 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida de bala en el lugar.

Los paramédicos transportaron al hombre de 47 años al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde le diagnosticaron cuatro heridas de bala en el fémur derecho y dos en la pierna izquierda. Su condición es estable.

Como evidencia en la escena se recuperaron dos casquillos calibre .40.

Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, continuará con la pesquisa.