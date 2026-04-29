Un ciudadano resultó herido accidentalmente a media mañana de hoy, miércoles, en las Parcelas Viejas del barrio Bayaney, en Hatillo.

Los hechos ocurrieron a las 11:17 a.m., mientras Josué Padilla Reyes, de 41 años, montaba una casa vagón sobre un piso en un terreno que había comprado y parte de la estructura cayó sobre él, resultando herido.

Padilla Reyes, de Barceloneta, fue transportado por los paramédicos, al hospital Pavía de Arecibo, donde le diagnosticaron trauma en el brazo izquierdo. Su condición es estable.

El agente Carlos Correa Borrero, adscrito al distrito de Hatillo, bajo la supervisión del sargento Carlos O. Belén Chevalier, investigaron el incidente.