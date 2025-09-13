Un hombre de 37 años fue baleado en la madrugada de este sábado, en el barrio La Perla del Viejo San Juan, informó la Policía.

El incidente se registró a eso de las 3:04 a.m. en la calle Lucila Silva, intersección Callejón de los Cuernos.

El informe policiaco indica que “policías municipales que patrullaban cerca del área, escucharon varios disparos. Al acudir al lugar antes mencionado, encontraron a un hombre con una herida de bala en su pierna izquierda”.

El perjudicado, que no es un turista, fue transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área, donde fue atendido por el doctor de turno. Su condición fue descrita como estable.

El policía Braulio Alcántara, de la de Policía Municipal de San Juan, investigó preliminarmente, y el caso fue referido a personal adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con la pesquisa.