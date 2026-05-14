Un hombre se apropió de más de una docenas de gafas de la tienda Sunglass Hut localizada en el primer piso del centro comercial Plaza Las Américas, en Hato Rey,

A eso de las 7:30 p.m. de ayer, miércoles, un hombre vestido con una camisa color gris y pantalón largo entró a la tienda y un sombrero que decía Puerto Rico, mediante amenaza se apropió de 13 gafas de diferentes marcas.

La propiedad hurtada fue valorada en $7,927.

La pesquisa se refirió a la División de Robos del CIC de San Juan.