Hombre se roba 13 gafas de tienda en centro comercial de Hato Rey
La mercancía fue valorada en $7,927.
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Un hombre se apropió de más de una docenas de gafas de la tienda Sunglass Hut localizada en el primer piso del centro comercial Plaza Las Américas, en Hato Rey,
A eso de las 7:30 p.m. de ayer, miércoles, un hombre vestido con una camisa color gris y pantalón largo entró a la tienda y un sombrero que decía Puerto Rico, mediante amenaza se apropió de 13 gafas de diferentes marcas.
La propiedad hurtada fue valorada en $7,927.
La pesquisa se refirió a la División de Robos del CIC de San Juan.