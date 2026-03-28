Un hombre residente de Vega Baja tuvo que ser internado en un hospital, luego de que otro individuo lo sorprendiera en la tarde de ayer, viernes, en su hogar y lo golpeara al punto que le provocó que se desmayara y perdiera varios dientes, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 4:25 p.m. en una residencia del sector Los Chorros de Vega Baja.

El informe policiaco detalla que “manifestó el querellante que, mientras se encontraba en su residencia, un hombre se presentó a su casa y sin mediar palabra, lo comenzó a agredir con los puños, en el área de la cabeza y en la boca. También manifestó que el alegado agresor le reclamó por un incidente con una motora y un menor”.

“El perjudicado perdió el conocimiento y fue llevado a la sala de emergencias de una institución hospitalaria local, ya que éste tenía trauma en la boca y pérdida de dentadura”, añadió la Policía.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja para que se hagan cargo de la pesquisa.