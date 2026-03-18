Hurtan $200 mil en un escalamiento en Morovis
También robaron prendas cuyo valor no ha sido estimado.
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Una ciudadana radicó una querella esta mañana por el escalamiento en su residencia localizada en la calle Pablo Negrón del barrio Barahona, en Morovis.
Según le informó la querellante a los agentes, alguien logró acceso a la residencia sin forzar nada y de la habitación donde se encontraba una caja fuerte, se apropiaron ilegalmente de $200,000 en efectivo.
También declaró que le hurtaron prendas, cuyo valor no fue estimado.
El caso se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo.