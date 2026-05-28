Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Carolina Norte y Oeste, investigaron una querella de escalamiento, en la tienda Harris Color and More, localizada en la avenida Fragoso, en el mencionado municipio.

A la 1:39 a.m. de hoy, se recibió una llamada de alerta mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 para reportar un escalamiento.

Durante la investigación los policías se percataron que alguien le ocasionó daños a la puerta frontal para llegar al interior, de donde se apropió de una caja registradora, valorada en $300. Se espera por el inventario de su contenido.

Tampoco se ha estimado el valor total de los daños a la propiedad.

El sospechoso fue descrito como hombre alto, vestido con un abrigo con capucha, pantalón corto y tenis.

Personal de Servicios Técnicos del CIC de Carolina se movilizó a la escena y tomó 35 fotos.

El agente Luis Osorio, refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.