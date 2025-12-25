Policías adscritos al Distrito de Orocovis investigaron una querella por escalamiento en una residencia localizada en la carretera PR-157 del sector La Hacienda en el barrio Cacao, de Orocovis.

La querellante alegó que salió de su hogar a eso de las 4:00 p.m. de ayer y al regresar a eso de la 1:54 a.m. de hoy, jueves, Día de Navidad, se percató que alguien forzó la puerta de entrada, logrando acceso al interior.

Él o los escaladores se apropiaron de cuatro aros de auto color bronce, marca Full y otros cuatro color negro que se encontraban en la sala. La propiedad tiene un valor estimado de $2,000.

Además, se apropiaron de una consola PlayStation 4 valorada en $300 y 5 juegos.

Se le dio conocimiento al sargento Luis Ortiz del CIC de Aibonito para continúe con la investigación.