Cuatro vehículos fueron hurtados esta madrugada durante un escalamiento fue reportado en el taller de mecánica Mercedes Specialist, en Caguas.

El querellante denunció que alguien logró acceso al interior del negocio establecimiento y se apropiaron ilegalmente de los carros todos marca Mercedes Benz.

Según el inventario hurtaron Mercedez Benz modelo GL-450 del 2013, color blanco y tablilla ICN-972; Mercedez Benz SL-55 del 2005 con la tablilla HKH-890; Mecedez Benz color negro modelo GL-550 del 2015 y tablilla IOL-310 y un Mercedez Benz modelo GL-450 del 2012, color gris y tablilla HXB-786.

Los sospechosos con los mismos vehículos rompieron los portones y se marcharon del lugar.

Posteriormente, fueron recuperados dos de los automóviles, uno en el kilómetro 40.9 de la carretera PR-1 de Caguas a Cayey otro en la autopista Luis A. Ferré (PR-52) en dirección de Cayey a Caguas.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.