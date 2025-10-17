Las autoridades investigan una querella por el hurto del dinero de máquinas de juego reportada en la tarde de ayer, jueves, hechos en la gasolinera Top Fuel, que está ubicada en la carretera PR-1, en Juana Díaz.

De acuerdo al informe preliminar, varias personas utilizando un objeto que no fue descrito abrieron la caja recolectora de dinero máquina de juegos.

Los sospechosos se apropiaron de $1,429 en efectivo y huyeron en una guagua Mitsubishi Outlander, color rojo.

Esta querella se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Ponce.