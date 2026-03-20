Un escalador hurtó dinero en efectivo del restaurante Deep Dish PR, ubicado en la Placita Roosevelt, en la calle Ingeniero Fernando Calder Ortiz, en Hato Rey.

Se presume que de madrugada alguien le ocasionó daños al cristal de la puerta principal y obtuvo acceso al interior del establecimiento apropiándose de unos $300 en efectivo, que se encontraban en la caja principal.

Además, se llevaron un bolso con varias herramientas, las cuales no fueron valoradas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El perjudicado, quien es dueño del negocio, valoró los daños en más de $600.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa a un hombre que forzó su entrada al lugar a eso de las 4:56 de la madrugada y salió minutos después. El sospechoso vestía camisa negra y pantalón mahón azul.

Personal de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan, tiene a cargo la pesquisa.