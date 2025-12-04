Un ciudadano se querelló esta tarde del hurto de dinero del interior de su vehículo estacionado en la calle 5 de la urbanización Jardines de Toa Alta, en el mencionado municipio.

Según informó el querellante de 29 años, dejó estacionado su automóvil Hyundai Elantra, color gris y del año 2024 y al regresar encontró roto el cristal delantero del lado izquierdo.

Del interior se apropiaron de un par de audífonos y un sobre que contenía la cantidad de $2,000 en efectivo.

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Se exhortó a la ciudadanía a no dejar artículos de valor, ni dinero en efectivo en el interior de los vehículos, bajo ninguna circunstancia para prevenir este delito.