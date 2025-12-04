Hurtan dinero del interior de un vehículo en Toa Alta
El propietario encontró roto el cristal delantero izquierdo.
Un ciudadano se querelló esta tarde del hurto de dinero del interior de su vehículo estacionado en la calle 5 de la urbanización Jardines de Toa Alta, en el mencionado municipio.
Según informó el querellante de 29 años, dejó estacionado su automóvil Hyundai Elantra, color gris y del año 2024 y al regresar encontró roto el cristal delantero del lado izquierdo.
Del interior se apropiaron de un par de audífonos y un sobre que contenía la cantidad de $2,000 en efectivo.
El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
Se exhortó a la ciudadanía a no dejar artículos de valor, ni dinero en efectivo en el interior de los vehículos, bajo ninguna circunstancia para prevenir este delito.